Кокорин захотел лечиться в Москве

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой о прохождении реабилитации в московской клинике. Об этом в интервью ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

Потяева заявила, что Кокорину требуется пройти реабилитационные процедуры. «Сегодня он обратился с просьбой, пока не отправлен в колонию, пройти, сколько получится, этих процедур в специализированном медцентре в Москве», — отметила она.

По словам Потяевой, всю прошедшую неделю форвард проходил обследования в медцентре, по результатам которой была подготовлена выписка о его состоянии здоровья. «Страшного ничего с его коленом нет, все поправимо и излечимо», — подытожила она.

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13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

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