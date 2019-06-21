Кокорина вывезут в больницу

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пройдет обследование у травматолога перед отправкой в колонию. Об этом РИА Новостям рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу», — заявила Потяева. Она добавила, что дальнейшее лечение футболиста будет проходить в колонии. Отмечается, что в данный момент готовятся соответствующие документы для медицинских процедур в колонии.

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13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

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