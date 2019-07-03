Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников

Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик». Снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Всего в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, находившиеся на борту аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы.

Он отметил, что первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, после чего закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в числе погибших семь капитанов первого ранга, два Героя России. По его словам, экипаж подлодки был высокопрофессиональным.

По данным СМИ, пострадали не менее четырех человек, они были доставлены в медучреждение.

О пожаре на подлодке стало известно 2 июля. По неофициальным данным, ЧП произошло на подлодке АС-31, известной как «Лошарик». В Кремле отказались раскрыть детали произошедшего, сославшись на гостайну.

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