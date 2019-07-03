Климкин назвал три условия существования Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, от решения которых зависит существование страны. Слова главы украинского МИД приводит Liga.net.

«Первое — это российская агрессия и оккупация (Крым и Донбасс); энергетическая безопасность (все составляющие — не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна)», — сказал Климкин.

Он отметил, что каждый из этих вызовов зависит друг от друга и их нельзя решить отдельно. По мнению дипломата, новое руководство страны должно выстроить единую стратегию урегулирования вопросов. «Я боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы так, как это видит Украина. И что за нас начнут решать другие — в других столицах», — подчеркнул министр.

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В конце июня между Климкиным и президентом Украины Владимиром Зеленским произошел конфликт. Глава государства посетовал на то, что узнает о внешней политике Киева из интернета, и потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту России по украинским морякам. В ответ Климкин заявил, что не обязан это делать.

После этого Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь дипломата к дисциплинарной ответственности. 1 июля Климкин объявил об уходе в политический отпуск.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после смены власти на Украине. Киев обвиняет Россию в причастности к происходящему, однако Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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