Уральский Халк получил работу после ухода из UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin. Об этом сообщается в группе бойцовского клуба «Архангел Михаил» во «ВКонтакте».

Штырков подписал договор на четыре поединка. Дебют спортсмена запланирован на 28 июля. На турнире Rizin.17 он встретится с бойцом из Южной Кореи Хун Кимом. Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории (до 93 кг).

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27 июня со Штырковым разорвал контракт Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Спортсмен сдал положительную допинг-пробу. Сообщалось, что россиянин, в крови которого были найдены запрещенные вещества, не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от соглашения.

За свою карьеру Штырков провел 16 поединков, одержал 15 побед, еще один бой завершился вничью. Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

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