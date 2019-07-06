Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией. Ответ опубликован в Facebook-аккаунте ведомства.

Руд заявила, что предпринятые российской стороной меры «несправедливые, ненужные и непропорциональные». В ведомстве напомнили об американских санкциях, «жертвами» которой стали многие страны, «осуществляющие независимую внешнюю политику».

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«Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о "справедливости, нужности и пропорциональности" американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны», — говорится в сообщении министерства.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протеста в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.

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