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Молодые евреи Европы устали от антисемитизма

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Более 40 процентов молодых евреев, проживающих в Европе, хотят эмигрировать. Об этом сообщается в докладе Агентства Евросоюза по фундаментальным правам, на него обратил внимание Европейский еврейский конгресс (ЕЕК).

«Доклад продемонстрировал, что положение еврейской молодежи Европы выглядит без преувеличения угрожающим», — приводятся слова президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора в тексте, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«41 процент опрошенных молодых евреев-европейцев рассматривали возможность эмиграции из страны, в которой они живут,
потому что они не чувствуют себя там полностью в безопасности из-за национальности. Из них 33 процента сообщают, что составляют активные планы переезда в основном в Израиль», — говорится в самом докладе. Также подчеркивается, что 45 процентов молодых европейцев-евреев не демонстрируют публично предметы, указывающие на их происхождение.

44 процента респондентов заявили, что за последний год хоть раз становились жертвами антисемитских оскорблений. Опрос проводился среди более 2,7 тысячи евреев в возрасте от 16 до 34 лет в 12 странах-членах Евросоюза.

В конце июня сообщалось, что в столице Эстонии осквернили не тронутое нацистами еврейское кладбище.

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