Задержанный по делу о наркотиках журналист из Ингушетии рассказал о пытках

Журналист оппозиционного издания «Фортанга» Рашид Майсигов, задержанный по подозрению в обороте наркотиков в крупном размере, пожаловался адвокату на пытки со стороны силовиков, сообщается в Telegram-канале медиаресурса.

«Били током. Его тупо весь день держали, применили физическую силу с целью психологического воздействия», — приводятся слова юриста в публикации.

По словам адвоката, сначала сотрудники ФСБ России говорили Майсигову, что он подозревается в государственной измене, и лишь позже стало известно о вменяемой ему части 2 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...»). Мужчина не давал показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. В течение дня защитник не знал, где находится его клиент.

Рашида Майсигова задержали утром 12 июля. Во время обысков в его доме нашли пакетик с белым веществом. Близкие журналиста уверены, что наркотики ему подкинули. Также с его стола были изъяты агитационные листовки с призывом присоединить Ингушетию к Грузии.

За месяц до задержания Майсигов сообщал своим коллегам, что ему поступают анонимные угрозы из-за его журналисткой деятельности. После этого он покинул издание.

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