Зеленский попросил главу фискальной службы Украины уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский требует от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) Александра Власова написать заявление об увольнении. Об этом он заявил в субботу, 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе, сообщается на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что поводом для этого стало невыполнение Власовым договоренностей об увольнении руководителей таможен четырех областей страны — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

При этом, по словам Зеленского, глава ГФСУ сообщил в соцсетях, что освободил глав таможен от исполнения обязанностей, хотя на самом деле отправил их в отпуск.

«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали», — сказал украинский президент.

В ответ Власов заверил, что в течение дня предоставит главе государства соответствующий документ.

6 июля сообщалось, что Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, в противном случае он пообещал уволить их «другим способом». До этого замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в страны ЕС.

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