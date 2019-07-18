В Германии затосковали по Путину

Власти немецкого города Дрезден, где с 1985 по 1990 год работал президент России Владимир Путин, сожалеют, что российский лидер теперь редко к ним приезжает. Об этом сообщил управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн, передает РИА Новости.

По его словам, несколько лет назад Путин приезжал в Дрезден и во время своего визита посещал Дрезденскую оперу. «Я думаю, что он время от времени приезжает в Дрезден, поскольку имеет сильную связь с городом. Но это бывает нечасто, к сожалению», — отметил Аманн.

При этом руководство города не планирует направлять официальное приглашение российскому президенту, сказала вице-мэр Дрездена Аннекатрин Клепш. По ее словам, власти города не могут приглашать лидеров государств, поскольку это «разные уровни власти». «Владимир Путин является президентом России, не мэром. Мы же, в свою очередь, город, а не государство», — пояснила она.

В октябре 2016 года на стене дрезденского дома, где жил Путин, появилось граффити с его изображением. Рядом с портретом президента сделана надпись peacemaker («миротворец»).

С 1985 по 1990 год Путин служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, он работал под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР — ГДР.

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