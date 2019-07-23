Семью прикованного цепью мальчика назвали благополучной

Семья 10-летнего мальчика, которого родители месяцами держали на цепи в сарае, является благополучной и обеспеченной. Об этом заявил глава Великовечненского сельского поселения Краснодарского края Игорь Назаров, передает РИА Новости.

По его словам, родители ребенка никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Сам пострадавший хорошо учится в школе, а отец часто водил его на дополнительные занятия. Также Назаров заявил, что отец мальчика пытался стать депутатом в Белореченске. «Он начитанный, не дурачок, не пьяница. Чисто одетый, гладко выбритый, хорошая машина», — сказал он.

Глава поселения также заявил, что мальчик рассказывал разные версии того, как оказался в сарае. По его словам, сначала ребенок говорил о том, что сидит на цепи год, однако соседи регулярно видели его и в огороде, и на улице с младшим братом. Также мальчик якобы не пропускал школу.

«Медики сказали, на ребенке никаких повреждений нет, нет синяков. Психологи общались с ним. Сначала он сказал, что он год сидит, а потом говорит: "Нет, меня папа наказывал, на цепь он меня не сажал". Хотя цепь на нем была», — пояснил Назаров.

Ранее 23 июля отец ребенка заявил, что держал его на цепи из соображений безопасности. 46-летний мужчина рассказал, что в день, когда мальчику удалось сбежать, ему нужно было срочно отвезти в роддом беременную жену. Он взял с собой в машину младшего сына, но не знал, куда деть старшего, от первого брака.

Об издевательствах над ребенком стало известно накануне, 22 июля. По данным «Югополиса», жители села Великовечное Белореченского района увидели в магазине мальчика с навесным замком на шее. Ему помогли освободиться и отправили в больницу. Сельчане также рассказали, что днем обычно мальчик работал в огороде, а на ночь его приковывали цепью в сарае и запирали. Следователи начали проверку инцидента.

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