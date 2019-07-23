Иностранцы смогут приехать в Петербург по электронной визе

Иностранцы смогут приезжать в Санкт-Петербург по электронным визам. Соответствующий указ от 18 июля 2019 года № 347 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области» подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на портале правовой информации.

«В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации, — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Такой порядок, по его словам, «существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий». Советник президента напомнил, что в 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, которые посетит большое количество иностранных гостей. Это Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие, отметил Антон Кобяков.

Для получения визы иностранным гражданам нужно будет заполнить заявление на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Визу можно получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более 8 суток.

Иностранцы, которые прибудут в Россию через пункты пропуска на основании электронных виз, смогут свободно передвигаться в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В срок до 1 октября 2019 года правительство должно утвердить пункты пропуска, через которые будет осуществляться въезд по электронным визам, а также перечень иностранных государств, граждане которых смогут въехать и выехать из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, говорится в документе.

