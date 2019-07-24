Популярный продукт оказался смертельно опасным

Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Исследователи выяснили, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивало результаты исследований, указывающих на вред добавки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты продемонстрировали, что EFSA, которое в 2013 году заявило о безопасности аспартама, проигнорировало 73 исследования, указывающие на негативные последствия для здоровья от употребления подсластителя, а 84 процента научных работ, результаты которых показали отсутствие очевидного вреда, представило в качестве безусловно надежных. При этом многие из 73 исследований более надежны, чем те, что якобы подтверждают безвредность аспартама.

Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.

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