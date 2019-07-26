Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии

Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем. Такое заявление сделали в МИД России, сообщает «Интерфакс».

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнёрами — в нашем понимании — закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии», — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что обвинения в адрес предполагаемого разведчика Игоря Зайцева озвучиваются «в пресловутом стиле "highly likely"», а также делаются по тем каналам, по которым не предполагается серьезное обсуждение. По этим причинам российская сторона их комментировать отказывается.

О том, что россиянина объявили в международный розыск стало известно 25 июля. Австрийская сторона называет его офицером Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ).

Предполагается, что Зайцев был куратором 70-летнего полковника из Зальцбурга в отставке, которого австрийские власти задержали по подозрению в разглашении государственной тайны в пользу России 9 ноября 2018 года.

Военный, чье имя не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве, но не имел доступа к секретным данным.

Выражение higly likely приобрело популярность, так как использовалось британцами в обвинениях против России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В конце 2018 года его назвали одним из словосочетаний года.

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