Жена баскетболиста НБА призналась в его убийстве спустя девять лет

Бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта Шерра призналась, что убила спортсмена в 2010 году. Об этом сообщает Associated Press.

Спортсмен в июле 2010-го был найден мертвым возле дома в Мемфисе (штат Теннесси), где проживала его бывшая супруга. Он умер от огнестрельных ранений. В суде Шерра Райт призналась в убийстве мужа. Она была приговорена к 30 годам заключения, через девять лет женщина сможет подать запрос на условно-досрочное освобождение.

На момент смерти Лоренцену Райту было 34 года. Он считался без вести пропавшим в течение десяти дней. Тело спортсмена было найдено в лесу неподалеку от дома. Тогда сообщалось, что Райт приехал в дом бывшей супруги, чтобы навестить детей.

На уровне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Райт выступал за такие клубы, как «Мемфис Гриззлис», «Атланта Хокс» и «Кливленд Кавальерс».

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