Элитную недвижимость дочери первого президента Узбекистана отдадут спортсменам

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Гульнара Каримова

Имение Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана, расположенное в Бостанлыкском районе Ташкентской области, задумали передать узбекской Федерации триатлонного спорта. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Резиденция построена в зоне отдыха «Сижжак», на ее территории есть здание гостиницы, три бассейна, амфитеатр, коттедж и другие сооружения. Из недвижимого имущества, конфискованного у Каримовой, предлагается сделать учебно-тренировочный комплекс. На это выделят 15 миллиардов сумов (около 110 миллионов рублей).

Предложение о передаче имения уже поддержали почти все заинтересованные ведомства — министерство физической культуры и спорта, Олимпийский комитет страны, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре, Ассоциация футбола Узбекистана и сама Федерация триатлона.

Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Позже дочери Ислама Каримова предъявили обвинения еще по нескольким статьям. Ей инкриминировали, в том числе, мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и подделку документов.

В декабре 2015-го Каримову осудили еще на десять лет, но затем срок сократили до пяти лет. Женщина находилась под домашним арестом, ей запрещалось покидать жилище и пользоваться средствами связи, но она игнорировала требования приставов. В начале 2019-го за многочисленные нарушения ее перевели в колонию общего режима.

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