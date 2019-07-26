Уральский Халк рассказал о планах на титул

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков рассказал о планах в японском промоушене Rizin. Его слова приводит РИА Новости.

Штырков заявил, что в скором времени надеется получить титульный поединок. «Я бы хотел выйти на встречу за титул к третьему поединку. Надеюсь, что я смогу заслужить эту встречу, а мой менеджер и организация найдут общий язык», — отметил он.

Боец добавил, что следит за выступлениями соперников. «Я не недооцениваю соперников. Но опять же, все зависит от меня — буду я выигрывать или проигрывать», — подытожил он.

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Штырков подписал контракт с Rizin 4 июля. Соглашение рассчитано на четыре поединка. Дебют спортсмена против южнокорейца Хун Кима запланирован на 28 июля.

В конце июня Абсолютный бойцовский чемпионат разорвал контракт со Штырковым. Спортсмен сдал положительную допинг-пробу. Сообщалось, что россиянин, в крови которого были найдены запрещенные вещества, не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от соглашения.

За свою карьеру Штырков провел 16 поединков, одержал 15 побед, еще один бой завершился вничью. Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

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