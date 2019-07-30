Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет в Россию

Режиссер, сценарист, продюсер и мультипликатор Тэд Стоунс приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Тэд будет ждать посетителей Comic Con Russia на Аллее Авторов, организованной издательством BUBBLE. Он не только раздаст автографы всем желающим, но и нарисует на заказ портреты любимых героев вашего детства, а также выступит на главной сцене фестиваля», — отмечают организаторы.

Стоунс — создатель мультсериалов «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный Плащ». Он также принял участие в работе над мультсериалами «Аладдин», «Геркулес» и «Приключения Базза Лайтера».

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в первом павильоне «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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