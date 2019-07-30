Выступающий в КХЛ американец рассказал о стереотипах о русских

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Сэм Лофквист в интервью YouTube-каналу команды рассказал о стереотипах о русских.

«Многие американцы считают, что вы холодны, неприветливы, но я с этим не согласен. Если ты приветлив и дружелюбен с русскими, они будут, возможно, самыми теплыми и отзывчивыми людьми», — заявил Лофквист. При этом, по его мнению, у американцев и россиян много общего.

Хоккеист рассказал, что с детства мечтал попасть в Россию и уже начал учить русский язык. «Когда появилась возможность играть в КХЛ, я не мог отказать. Новосибирск — одно из лучших мест, которые я видел в России. Мне правда нравится этот город», — добавил он.

Лофквист начал играть в КХЛ в 2016 году, подписав контракт с нижегородским «Торпедо». Сезон-2017/18 он провел в Швейцарии, после чего недолгое время выступал за «Сан-Антонио» в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне он играл за клуб КХЛ «Куньлунь». В мае этого года хоккеист подписал контракт с «Сибирью».

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