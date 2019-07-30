Спорт
 
Оренбург
Оренбург
Матч окончен
0:2
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 3-й тур
ЦСКА
Москва
Матч окончен
1:0
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 3-й тур
Динамо К
Киев
Матч окончен
2:1
Шахтёр Д
Донецк
Суперкубок Украины • Финал
Милан
Милан, Италия
Матч окончен
0:1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Международный кубок чемпионов
Рубин
Казань
Матч окончен
1:0
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 3-й тур
Базель
Базель, Швейцария
Сегодня
Начало в 21:00 (МСК)
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Лига чемпионов • 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Завтра
Начало в 20:00 (МСК)
Лион
Лион, Франция
Товарищеские матчи (клубы)
Последние новости
Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы
Военный самолет упал в городе и убил 17 человек
На Западе снова поверили в Россию
Список опасных пород собак обновили
Федеральную трассу перекрыли из-за паводка в Иркутской области
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Раскрыта причина сноса уникальной библиотеки в центре Москвы
Найден «гениальный» лайфхак для мытья в душе
Новости партнеров

Выступающий в КХЛ американец рассказал о стереотипах о русских

Перейти в «Мою Ленту»
Сэм Лофквист

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Сэм Лофквист в интервью YouTube-каналу команды рассказал о стереотипах о русских.

«Многие американцы считают, что вы холодны, неприветливы, но я с этим не согласен. Если ты приветлив и дружелюбен с русскими, они будут, возможно, самыми теплыми и отзывчивыми людьми», — заявил Лофквист. При этом, по его мнению, у американцев и россиян много общего.

Хоккеист рассказал, что с детства мечтал попасть в Россию и уже начал учить русский язык. «Когда появилась возможность играть в КХЛ, я не мог отказать. Новосибирск — одно из лучших мест, которые я видел в России. Мне правда нравится этот город», — добавил он.

Лофквист начал играть в КХЛ в 2016 году, подписав контракт с нижегородским «Торпедо». Сезон-2017/18 он провел в Швейцарии, после чего недолгое время выступал за «Сан-Антонио» в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне он играл за клуб КХЛ «Куньлунь». В мае этого года хоккеист подписал контракт с «Сибирью».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Канадский хоккеист обнаружил «самое дерьмовое место в мире» в России
Выступающий в НХЛ россиянин рассказал о жизни в американской семье
Выступающий в НХЛ россиянин назвал проблему американцев
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»

У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
06:27Сегодня

Кокорин оценил пельмени из колонии

23:1829 июля

Роналду разозлил корейцев

17:4915 июля

Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер

Спорт00:0427 июля
Марио де Кастро (справа)

«Он был гораздо лучше Пеле»

Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
00:33Сегодня

Названа новая версия смерти бывшего чемпиона России по кикбоксингу

20:4229 июля

Стала известна причина задержки тела Дадашева в США

23:5315 июля

Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

Спорт00:0526 июля

«Чемпионство для нас нереально»

У лучших клубов Англии проблемы. Что не так с «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?
21:5629 июля

Олимпийский чемпион высказался об уезжающих в НХЛ россиянах

17:3329 июля

В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»

15:1129 июля

«Зенит» приблизился к многомиллионному трансферу нападающего «Барселоны»

Россия
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Раскрыта причина сноса уникальной библиотеки в центре Москвы
В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков
Обнаружена новая угроза Байкалу
В России официально появятся дороги из снега и льда
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
Военный самолет упал в городе и убил 17 человек
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
Путина пригласят в Израиль открыть мемориал жертвам блокады Ленинграда
Джонсон задумал крупнейшую рекламную кампанию со времен Второй мировой войны
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
«Там плавают отрезанные пальцы»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы
Градус повышается
Эстонцы годами выпивали в Латвии, оставляя там миллионы. Почему теперь все будет иначе
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине сравнили Киев и Москву
Назван пункт назначения покинувшего Украину Порошенко
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Европе предрекли тяжелые времена
Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию»
Британцев восхитило российское налогообложение
Американский банк годами брал на работу преступников
Производители электромобилей подставили металлургов
В электромобилях Tesla появятся Netflix и YouTube
Все материалы
Силовые структуры
При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Бывшего сотрудника Минобороны заподозрили в получении взятки из-за ипотеки
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Арестован участник митинга 27 июля
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
После двух лет в СИЗО бывший замглавы ФСИН проникся истинными нуждами арестантов
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Раскрыта причина и способ борьбы с болезнью Стивена Хокинга
ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева
США уличили в разработке «убийцы» российских «Цирконов»
К параду ВМФ в Санкт-Петербурге «подложили мину»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Кокорин оценил пельмени из колонии
Выступающий в КХЛ американец рассказал о стереотипах о русских
Роналду разозлил корейцев
Названа новая версия смерти бывшего чемпиона России по кикбоксингу
Стала известна причина задержки тела Дадашева в США
Олимпийский чемпион высказался об уезжающих в НХЛ россиянах
Все материалы
Культура
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Съемки рэп-клипа привели к стрельбе, смерти и пяти раненым
Одержимый поклонник разбил Mercedes под окнами дома Земфиры
Фанатка A$AP Rocky ворвалась в посольство Швеции и пригрозила взрывом
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Симоньян предрекла провал русскоязычному телеканалу в Киеве
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Найден «гениальный» лайфхак для мытья в душе
Россиянка потанцевала на машинах ради TikTok и вызвала гнев автовладельцев
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Названа любимая одежда принца Гарри
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Девушку Бориса Джонсона уличили в копировании стиля Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Грузинская авиакомпания подсчитала ущерб из-за запрета полетов в Россию
В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину
Туристка обнаружила змею в гостиничной кровати
Самолет экстренно приземлился из-за жуткого зловония
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его
Супруги почесали руки и сорвали джекпот
Гуси-белорусы женились вопреки запрету властей
Все материалы
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Полицейские автомобили против бандитских седанов
Видео: списанные машины копов против гангстерских четырехдверок
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
Артемий Лебедев представил дизайн московских перекрестков
Появилась первая информация об обновленной Lada Vesta
УАЗ Патриот с «автоматом» оценили в 1,3 миллиона рублей
Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
На юге России рекордно подорожало жилье
Названы лучшие города мира для заработка на жилье
Россиянку оставили без средств из-за чужих долгов за ЖКХ
Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы