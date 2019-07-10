Выступающий в НХЛ россиянин рассказал о жизни в американской семье

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал о жизни в США. Его слова приводятся на сайте лиги.

Кравцов сообщил, что в данный момент он живет в городе Стэмфорд в семье, которую клуб нашел для него. Там он общается только по-английски, в том числе с тремя сыновьями, занимающимися хоккеем. «Отец говорил мне в детстве, что надо выучить английский язык, если я хочу играть в НХЛ. Это главный язык в мире», — вспомнил форвард.

Россиянин добавил, что новая обстановка помогла ему быстрее адаптироваться к жизни в США. «Так мне лучше, здесь я не дома», — подытожил Кравцов.

19-летний форвард является воспитанником челябинского «Трактора». В мае 2019-го он подписал контракт с «Рейнджерс». В этом же году в составе молодежной сборной России Кравцов занял третье место на чемпионате мира.

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