Хоккеист российской молодежки назвал критику фанатов бредом

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» и сборной России Виталий Кравцов высказался о критике в свой адрес после молодежного чемпионата мира 2019 года. Его слова приводит Sport24.

«Мне как бы вообще плевать, кто там что пишет или что говорит. Люди, которые никогда в жизни не играли в хоккей, мне тыкают, мол, я что-то там не забил. А тут пишут, что я дерьмо какое-то. Люди, сидя на диване, просыпаются, не смотря игру, и пишут всякий бред», — заявил хоккеист.

По словам Кравцова, он слушает только установки тренеров. «Никто из критиков не подойдет и не скажет тебе в лицо то, что написал, сидя на кровати. Такие люди мне вообще неприятны, и неприятны никому», — добавил он.

В сезоне-2018/19 КХЛ форвард провел в составе «Трактора» 38 матчей и набрал 17 (6+11) очков. Кравцов вместе со сборной России участвовал в МЧМ-2019 и завоевал бронзовые медали. В его активе на турнире 6 (2+4) очков в 7 матчах.

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