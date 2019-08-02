Названа главная угроза жилью в России

Треть граждан России имели серьезные проблемы с жильем, показал опрос, посвященный отношению россиян к страхованию недвижимости. Исследование проводилось «Левада-Центром», его результаты опубликованы на сайте организации.

О том, что их жилье подвергалось серьезным испытаниям, заявили 33 процента участников опроса. При этом граждане, проживающие в квартирах, сообщили, что чаще всего страдают от заливов водой — эту проблему отметили 74 процента респондентов (из числа тех, кто занимает квартиры). В сегменте частных домов наиболее распространенная проблема — перепад электрического напряжения, ее выделили 40 процентов «частников».

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Если рассматривать общие для двух сегментов беды с жильем, то первое место — у заливов (62 процента участников сталкивались с этой проблемой). Второе опять же досталось перепадам напряжения (35 процентов), третье — кражам, грабежам и разбоям (9 процентов). Далее следуют: пожар (9 процентов ответов), причинение вреда имуществу соседей (7 процентов), стихийное бедствие (5 процентов), удар молнии (4 процента), падение на жилище деревьев, льда или других объектов (3 процента). Шесть процентов затруднились ответить на вопрос о проблемах с жильем.

Несмотря на то что каждый третий россиянин так или иначе сталкивался с жилищными бедами, страхуют дома и квартиры лишь 6-7 процентов респондентов, выяснили интервьюеры. Страхование в рамках ипотечных договоров есть у 3 процентов опрошенных, столько же страхуют жилье самостоятельно. Среди снимающих жилье менее 2 процентов отметили, что защитили недвижимость от рисков.

4 августа в России вступит в силу закон о страховании жилой недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Гражданам предложат обезопаситься от возможного уничтожения жилья, заливов, взрывов бытового газа и так далее. Минфин полагает, что участникам страховых программ нужно дать некоторые преференции — в частности, ввести для них льготы по налогу на имущество физических лиц, а также льготы по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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