В Удмуртии впервые обновили лесопожарную технику

В Удмуртии впервые за несколько лет обновили парк специализированной лесопожарной и лесоохранной техники. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, передает ТАСС.

«Для нас это важно, так как в Удмуртии большой объем лесов. И нам важно не только их леса, но и охранять», — отметил он, добавив, что закупить новую технику удалось благодаря нацпроекту «Экология».

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

В 2019 году на обновление парка было выделено более 50 миллионов рублей. Эти деньги потратили на тракторы, гусеничные транспортные машины, пожарную цистерну и легковые автомобили с высокой проходимостью. Регион также расчитывает подать дополнительную заявку на получение средств из бюджета, чтобы закупить еще примерно 20 единиц техники.

Средства выделяются в рамках реализации национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году планируется восстановить до 100 процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллионов гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров сократится почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!