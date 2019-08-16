Против главы СБУ завели уголовное дело

В отношении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщает «Украинская правда».

Производство открыли по решению Соломенского районного суда Киева. Грицака подозревают в «искусственном создании доказательств обвинения и других фальсификациях» в ходе уголовного расследования с целью привлечь к ответственности заведомо невиновного. Детали не уточняются.

Вместе с председателем СБУ по делу проходят его первый заместитель, сотрудники прокуратуры и руководство следственного управления Волынской области, руководство следственного управления Нацполиции Волынской области, а также другие должностные лица. Официально подозрения еще не предъявлены.

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая призвал главу СБУ и министра обороны покинуть свои посты. Преемника Грицака он выбрал еще до вступления в должность — им стал депутат Верховной Рады прошлого созыва от партии «Батькивщина» Владислав Бухарев, который также является давним знакомым президента.

6 июня парламент Украины не согласовал отставку Грицака, несмотря на то, что руководитель СБУ сам попросил освободить его от должности еще до вступления Зеленского в должность.

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