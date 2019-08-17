Массовая драка у элитного ресторана попала на видео

Массовая драка с участием 30 мужчин около элитного ресторана в Лондоне попала на видео. Ролик, снятый на мобильный телефон очевидцами, в субботу, 17 августа, опубликовало Daily Mail.

На кадрах видно, как участники конфликта набрасываются друг на друга группами, нанося удары руками и ногами. При этом одного мужчину сбивают с ног и избивают, пока тот лежит на земле.

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