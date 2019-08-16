Две враждующие семьи устроили жестокую драку и попали на видео

Жестокая драка с участием как минимум 30 человек произошла на одной из улиц британского Бирмингема. Об этом сообщает портал Mirror, публикуя соответствующее видео.

По данным издания, в потасовке принимали участие две враждующие семьи. На кадрах видно, как один мужчина нападает на другого, а спустя несколько секунд в драку вступают другие участники. При этом на видео трудно рассмотреть, кто и какую сторону поддерживает. Слышно, как кричат женщины и требуют прекратить беспорядок.

Что стало причиной массовой драки, не уточняется. По данным полиции, в результате потасовки пострадали три человека — один мужчина получил травму головы в результате удара бейсбольной битой, еще двое легкие травмы лица от удара кулаком.

7 августа в сети появилось видео массовой драки у Москворецкого рынка на юге Москвы. Неизвестные мужчины выбежали на проезжую часть и начали драться на обочине. Позднее один из участников конфликта подбегает к подъехавшей машине, передает водителю какой-то предмет, после чего автомобиль уезжает.

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