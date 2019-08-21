Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает РИА Новости.

Семак отстранен на два матча чемпионата России, один из которых — условно. Отмечается, что тренер принес публичные извинения судейскому корпусу. «Тем не менее проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча», — заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» прошла 17 августа и завершилась со счетом 0:0. С седьмой минуты матча «Ахмат» играл вдесятером: из-за удаления поле покинул защитник Ризван Уциев. Семак после окончания матча увел своего помощника Виллиама де Оливейру от арбитров со словами «не надо с этими козлами разговаривать». Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал работу судей, назвав ее позором.

«Зенит» сохраняет лидерство в РПЛ. В активе сине-бело-голубых 14 очков после шести матчей.

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