Кличко забанили в Instagram

Мэра Киева Виталия Кличко забанили в социальной сети Instagram. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной блокировки стала массированная атака интернет-троллей, однако в чем именно она проявилась, киевский градоначальник не уточнил. Блокировку своей страницы Кличко назвал неуклюжей попыткой закрыть популярный канал связи между ним и жителями украинской столицы, с помощью которого он показывает, «что сделано в Киеве, и что мы планируем сделать».

Кличко отметил, что политика является «грязной вещью». «И когда у мало на что способных "политиков" нет аргументов и успешно сделанных дел – они прибегают к подгаживанию», — добавил он, пообещав, что будет «наводить чистоту».

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Ранее Виталий Кличко заявил о своих планах снова баллотироваться на пост мэра Киева, чтобы реализовать несколько масштабных проектов, которые уже находятся в разработке. Среди них он назвал украинский Диснейленд, завершение строительства мемориала Бабий Яр, возведенного в память о еврейских жертвах Второй мировой войны, и возведение еще одного моста.

Выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года. Однако Кличко ранее заявлял, что инициирует досрочные выборы в случае, если команда президента Владимира Зеленского проведет реформу системы местного самоуправления. Согласно закону «О столице», глава Киевской горадминистрации и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению Конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

О планах Зеленского уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева, стало известно в июле. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над городом. 4 августа правительство Украины отказалось уволить градоначальника столицы.

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