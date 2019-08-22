Кремль сообщил о попытках накалить информационный фон после ЧП в Северодвинске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал посмотреть с двух сторон на ситуацию с информационной картиной вокруг взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», — пояснил пресс-секретарь.
Он также сообщил, что ему ничего не известно о врачах из Архангельской области, которые заявили СМИ, что от них якобы скрыли то, что им предстоит работать с пациентами, получившими долю облучения.
«[Президенту России Владимиру] Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную, и нет никаких оснований не доверять этой информации», — заключил Песков, подчеркнув, что абстрактное выражение «архангельские врачи» следует уточнить.
19 августа Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет. По его словам, на место были направлены эксперты, и он регулярно получает их доклады.
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны России и пять сотрудников «Росатома». Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.
После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.