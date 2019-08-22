Кремль сообщил о попытках накалить информационный фон после ЧП в Северодвинске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал посмотреть с двух сторон на ситуацию с информационной картиной вокруг взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», — пояснил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что ему ничего не известно о врачах из Архангельской области, которые заявили СМИ, что от них якобы скрыли то, что им предстоит работать с пациентами, получившими долю облучения.

«[Президенту России Владимиру] Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную, и нет никаких оснований не доверять этой информации», — заключил Песков, подчеркнув, что абстрактное выражение «архангельские врачи» следует уточнить.

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19 августа Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет. По его словам, на место были направлены эксперты, и он регулярно получает их доклады.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны России и пять сотрудников «Росатома». Родным и близким погибших пообещали оказать помощь и поддержку.

После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться. По словам независимого эксперта в атомной отрасли, главы «Атоминфо» Александра Уварова, кратковременное превышение уровня радиации при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не представляло опасности для местных жителей.

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