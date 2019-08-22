Новую супербактерию назвали причиной смерти Аллы Вербер

Причиной менингококкового сепсиса, который назвали официальной версией смерти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер, стала новая супербактерия. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сепсис был вызван новым мутировавшим штаммом менингококка, названным W135. Обычно эта супербактерия селится в бронхах и долгое время не выдает своего присутствия никакими симптомами. Когда W135 активизируется, это приводит к бактериальному менингиту с поражением центральной нервной системы.

При этом все контактирующие с носителем супербактерии автоматически попадают в группу риска заражения. Таким образом все, кто был рядом с Вербер в последние дни ее жизни, нуждаются в диагностике.

Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Сообщалось, что причиной смерти стал анафилактический шок, который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Из биографии предпринимательницы известно, что она сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой коллекций одежды и аксессуаров и налаживала связи с модными домами. Она не раз была обладательницей различных наград за влияние на модную индустрию.

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