Протаранившего толпу в Петербурге водителя BMW выпустили из-под стражи

Обвиняемого в наезде на пешеходов в Санкт-Петербурге на Невском проспекте Мурада Касымова отпустили из изолятора. Об этом сообщает «Фонтанка».

В суде объяснили, что вступивший в силу в июне этого года закон отнес статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют Касымова, к преступлениям средней тяжести. В связи с этим он не может находиться в изоляторе больше чем полгода.

До оглашения приговора обвиняемому нельзя выходить из дома после полуночи, управлять или находиться в любом виде транспорта, кроме городских автобусов и трамваев. Помимо этого, Касымов не может посещать заведения общепита, где продают алкоголь, и участвовать в массовых мероприятиях. Ограничения действуют как минимум до 22 октября.

О ДТП с участием Касымова сообщалось в феврале этого года. Мужчина находился за рулем BMW X6, вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. В результате наезда два человека погибли, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Касымов не скрылся с места аварии и был задержан. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, выяснилось, что обвиняемый был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

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