Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два автомобиля. Один из них выбросило на переполненный пешеходами тротуар. Видео происшествия опубликовало издание 78.ru.

По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Девочка получила ушибы, а мальчик со множественными ранениями помещен в реанимацию.

Остальные четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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