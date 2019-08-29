Осужденного за шпионаж украинского журналиста этапировали в Москву

Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе «Лефортово», куда его перевели из колонии в Кировской области. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Интерфакс».

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, в «Лефортово» в настоящий момент находятся еще пятеро украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.

При этом Мельников предположил, что в следственном изоляторе могут пребывать и другие граждане Украины. «Всего, по моим данным, более 30 человек, включая арестованных украинских моряков», — сказал представитель ОНК.

Ранее 29 августа сообщалось, что из колонии №8 в городе Лабытнанги в Москву этапировали украинского режиссера Олега Сенцова. Источники в колонии рассказали, что его доставили в столицу для обмена с украинской стороной.

Материалы по теме Украинский суд освободил Кирилла Вышинского Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность

Позже депутат Верховной Рады от фракции «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз рассказал, что обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, 30 августа. Он отметил, что в процессе обмена могут быть изменения, но вопрос уже «поставлен на рельсы» и будет отработан.

22 августа стало известно, что Россия и Украина смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». По словам источников, среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, задержанные в России за попытку нарушения госграницы в ноябре прошлого года.

Роман Сущенко был задержан 3 октября 2016 года в Москве. 4 июня 2018-го Мосгорсуд приговорил его к 12 годам заключения за шпионаж. В ФСБ утверждают, что Сущенко собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ. По данным спецслужбы, он является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!