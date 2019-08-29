Осужденного за шпионаж украинского журналиста этапировали в Москву

Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе «Лефортово», куда его перевели из колонии в Кировской области. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «Интерфакс».
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, в «Лефортово» в настоящий момент находятся еще пятеро украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.
При этом Мельников предположил, что в следственном изоляторе могут пребывать и другие граждане Украины. «Всего, по моим данным, более 30 человек, включая арестованных украинских моряков», — сказал представитель ОНК.
Ранее 29 августа сообщалось, что из колонии №8 в городе Лабытнанги в Москву этапировали украинского режиссера Олега Сенцова. Источники в колонии рассказали, что его доставили в столицу для обмена с украинской стороной.
Позже депутат Верховной Рады от фракции «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз рассказал, что обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, 30 августа. Он отметил, что в процессе обмена могут быть изменения, но вопрос уже «поставлен на рельсы» и будет отработан.
22 августа стало известно, что Россия и Украина смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». По словам источников, среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, задержанные в России за попытку нарушения госграницы в ноябре прошлого года.
Роман Сущенко был задержан 3 октября 2016 года в Москве. 4 июня 2018-го Мосгорсуд приговорил его к 12 годам заключения за шпионаж. В ФСБ утверждают, что Сущенко собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ. По данным спецслужбы, он является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.