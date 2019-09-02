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Лошадь прокатилась в самолете как пассажир и смутила путешественников

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Лошадь стала пассажиром рейса American Airlines из Чикаго в Омаху и смутила путешественников. Видеозапись с животным опубликовал путешественник Эван Новак. Об этом сообщает Fox News.

На ролике, размещенном в Twitter, голова небольшой лошади торчит в проходе самолета — для животного выделили отдельное место с краю, так как она слишком велика для кресла в середине ряда.

Публикация Новака вызвала негодование среди пользователей сети. «Я в смятении. Он не выглядит спокойным. Он выглядит больным», — отметила одна девушка. «Если это правда, то это самая странная история, что я видел. Самое время подумать о смене авиалиний», — возмутился другой пассажир. «Если честно, я бы не хотел оказаться на одном рейсе с лошадью. Что будет дальше? Корова или жираф?» — жаловался третий комментатор.

Оказалось, что по правилам Американских авиалиний пассажирам с ограниченными возможностями разрешено провозить дрессированных миниатюрных лошадей в качестве животных-поводырей.

В январе авиакомпания China Southern Airlines разрешила огромному псу сопровождать хозяина-инвалида в качестве эмоциональной поддержки на рейсе. Видео с большим аляскинским маламутом в салоне самолета опубликовали в соцсети Weibo, и оно моментально стало вирусным. На кадрах пес спокойно сидит в пассажирском кресле.

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