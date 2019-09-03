В московском аэропорту столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел, когда Airbus A330, который должен был вылететь в Пекин, следовал на взлетно-посадочную полосу по рулежной дорожке. В это же время рядом производилась буксировка пустого самолета российской авиакомпании Royal Flight, и лайнеры зацепились крыльями.

На борту Airbus A330 в момент столкновения находилось 230 пассажиров, никто из них не пострадал. Туристы смогут вылететь в Пекин на резервном самолете.

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