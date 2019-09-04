В ЦФО сформировано более 200 инвестпроектов

Инвестсовет Центрального федерального округа сформировал портфель из 208 инвестпроектов. Об этом сообщил полпред президента в округе Игорь Щеголев в ходе сессии «Центральная Россия: новые возможности», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума,передает корреспондент «Ленты.ру».

«Инвестсовет сформировал портфель из 208 проектов на сумму более 15 миллиардов долларов», — сказал полпред.

Как сообщил сопредседатель инвестсовета Сергей Качаев, портфель сформирован по 12 секторам экономики. Средняя доходность по портфелю проектов варьируется от 10 до 35 процентов в зависимости от сектора инвестирования.

В число наиболее привлекательных секторов вошли: химическая промышленность, транспорт и логистика, легкая промышленность, автомобилестроение, фармацевтика, производство композитов и другие.

В частности, в секторе химической промышленности создано 12 проектов на сумму в три миллиарда долларов с доходностью 12-16 процентов годовых, в сельском хозяйстве — 79 проектов на 2,5 миллиарда долларов с доходностью от 17 до 22 процентов.