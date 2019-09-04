Xzibit выступит на бесплатном концерте в Москве

Американский рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в рамках фестиваля Ритм моего города на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Xzibit станет хедлайнером концерта. Мероприятие пройдет 7 сентября. «Этот завершающий аккорд — настоящий подарок всем поклонникам хип-хопа, ведь концерт будет совершенно бесплатным», — отметили в пресс-службе.

Перед концертом, с 4 по 6 сентября, рэпер разыграет автомобиль, сообщает «Москва 24». Для участия необходимо прочитать на видео рэп, спеть любимую песню или исполнить зажигательный танец и выложить ролик на свою страницу в Instagram, отметив в хештегах #хочутачку_рмг и аккаунт фестиваля. Единственные правила — это сказать в ролике «Хочу тачку от Xzibit’а!» и сделать все это на фоне автомобиля.

В рамках последней недели фестиваля, который длится с 7 августа по 7 сентября, пройдут мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу. Помимо этого состоится финал фестивального конкурса рэп-исполнителей. Победителей наградят Батишта, Смоки Мо и Лигалайз.

7 и 8 сентября в Москве будет отмечаться День города. На эти даты запланированы десятки праздничных мероприятий.

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