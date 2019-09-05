Минприроды и «Росатом» начнут сотрудничать в рамках нацпроекта «Экология»

Министерство природных ресурсов и экологии России и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о взаимодействии при реализации госпрограмм и национального проекта «Экология». Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, документ предусматривает совместную разработку предложений для реализации государственной политики в Арктической зоне России. «Речь идет об определении перспективных направлений исследований по проблемам развития Арктики и ее ресурсного освоения, экологической безопасности, изучения и сохранения уникальных природных экосистем», — добавил министр.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, говоря о ходе реализации проектов в рамках национального проекта «Экология», отметил, что в 2019 году «Росатом» должен приступить к разработке государственной информационной системы и федеральной схемы, необходимых для реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности».

Распоряжением правительства России должен быть определен федеральный оператор по обращению с промышленными отходами. В нынешнем году начнется первый этап передачи объектов уничтожения химического оружия, будут проведены изыскания для подготовки проектной документации по их перепрофилированию.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» «Росатом» решает задачи по рекультивации Челябинской городской свалки. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию. В рамках отдельного муниципального контракта ведутся подготовительные работы на объекте.