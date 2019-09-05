Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Подмосковная делегация на полях Восточного экономического форума обсудила с японскими коллегами детали сотрудничества в сфере переработки и утилизации отходов. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 5 сентября.

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы. Контракт был заключен в июле, уточнил он.

«Японские партнеры уже локализовали в МО производство важнейших компонентов заводов таких как котлы на Подольском заводов. Также японские коллеги будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную экологическую безопасность Подмосковья», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абе уточнил, что планируемая мощность новых предприятий — 7600 тонн мусора в день.

«Сжигая в день такое количество отходов, заводы будут одновременно производить энергию в объеме, приходящемся на 1,5 миллиона человек», — добавил он.

По словам исполнительного директора Ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, каждый пятый килограмм мусора производится в Подмосковье, и такого количества мусорообразователей нет ни в одном регионе.

Подмосковье одним из первых регионов провело реформу в сфере обращения с отходами. В рамках нового экостандарта ведется раздельный сбор мусора и ликвидируются полигоны твердых бытовых отходов.