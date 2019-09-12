Порье обратился к Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен отметил, что все происходит «по определенной причине». «Это мое путешествие, и оно уникально. Спасибо, Хабиб, за еще один трудный урок», — сказал Порье. Также он отметил, что не чувствует сожаления, а лишь собирается двигаться вперед.

Порье проиграл Нурмагомедову в поединке, который прошел 7 сентября в Абу-Даби. В третьем раунде россиянин поймал соперника на удушающий прием и заставил сдаться. Нурмагомедов, таким образом, защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 28-ю победу в 28 боях.

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Россиянин после боя признал, что Порье оказался «намного крепче» ирландца Конора Макгрегора. Последний уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229 в октябре 2018-го. Сам американец заявил, что рассчитывает на поединок против Макгрегора. Ирландец уже отреагировал на этот вызов.

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