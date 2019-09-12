Нурмагомедов сравнил Макгрегора и Порье

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой поединок против американца Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби и сравнил соперника с ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

30-летний Нурмагомедов отметил, что не ожидал, что Порье окажется «скользким» соперником. Россиянин также высоко оценил физическую подготовку американца. По словам Нурмагомедова, в концовке поединка Порье взял его в опасный захват. «Хотел отдать ему шею, чтобы он потратил силы. А в итоге отдал шею — смотрю, а он так глубоко захватил. Пришлось чуть-чуть посуетиться», — заявил Нурмагомедов.

Россиянин подчеркнул, что Порье оказался «намного крепче» Макгрегора. Последний уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229 в октябре 2018-го.

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10 сентября Порье заявил, что рассчитывает на поединок против Макгрегора. Ирландец уже отреагировал на этот вызов.

Нурмагомедов одолел Порье удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин довел число своих побед до 28, опередив соотечественника Федора Емельяненко.

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