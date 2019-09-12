Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским

Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в рамках обмена заключенными между странами, объяснил отсутствие рукопожатия с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

Гриб признался, что не поздоровался с главой государства и не пожал ему руку из-за дезориентации в пространстве. «К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Потом подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит», — пояснил украинец.

Он добавил, что на главу государства ему указал отец, однако Гриб не сразу узнал Зеленского. «Картинка в глазах мигала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза», — подчеркнул он. Выданный Украине заключенный выразил сожаление из-за того, что не поприветствовал украинского лидера в аэропорту.

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Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

22 марта Гриба признали виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, Гриб в 2017 году находился на территории Украины и общался по интернету с ученицей старших классов города Сочи. Он убеждал девочку заложить в школе взрывное устройство, которое сработало бы во время выпускного.

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