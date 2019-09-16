Глава «Ростеха» рассказал о строительстве мусоросжигательных заводов

Строительство мусоросжигательных заводов полностью решит проблему утилизации отходов, уверен глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Его слова цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 16 сентября.

«В мире пока никто ничего другого не придумал. Вначале идет сортировка, потом где-то процентов 40–50 можно повторно использовать. А все остальное нужно либо закапывать, либо сжигать», — сказал он.

Чемезов привел в пример опыт Европы и Японии, где мусор запрещено закапывать в землю, поэтому все отходы сжигают.

Он уточнил, что компания построит четыре предприятия по термической переработке мусора в Подмосковье и еще одно — в Татарстане. Ожидается, что два предприятия на территория области запустят уже весной 2021 года, добавил глава «Ростеха».

В свою очередь, эколог и специалист в области охраны природы Аркадий Тишков отметил, что при соблюдении технологии мусороперерабатывающие заводы абсолютно безопасны для жителей близлежащих территорий.