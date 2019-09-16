Боец UFC описал метод противодействия Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи рассказал, как бы он противостоял россиянину Хабибу Нурмагомедову. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале MMA Junkie.

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Гэтжи заявил, что предотвратить тейкдаун в борьбе с Нурмагомедовым можно, если на его действия ответить силой. Также боец отметил, что в поединке он бы не стал отходить к клетке, а заставил бы россиянина бороться в середине октагона. «Я ударю его по ноге, прежде чем он что-то предпримет», — поделился Гэтжи.

Американец 15 сентября победил соотечественника Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158. После боя Гэтжи заявил, что хочет побороться за титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящий момент пояс принадлежит Нурмагомедову, который 7 сентября провел успешную защиту в бою с Дастином Порье.

30-летний Гэтжи одержал 21 победу и потерпел два поражения. В активе Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

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