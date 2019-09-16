В ЛНР обострилась борьба за власть

Глава министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет смещен с должности и арестован. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинский портал «ОстроВ».

По данным издания, по месту жительства и работы Корнета, а также его заместителей проходят обыски. Как утверждается, в отношении главы ведомства возбуждено уголовное дело, но не уточняется, в чем его обвиняют. «ОстроВ» также отмечает, что Корнет якобы готовился сбежать в Россию, а самому побегу предшествовал конфликт между ним и главой ЛНР Леонидом Пасечником, возникший еще в первые дни пребывания последнего на должности.

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«Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.

До Пасечника, который ранее возглавлял министерство государственной безопасности (МГБ), пост главы ЛНР занимал Игорь Плотницкий. Он ушел с должности в ноябре 2017 года в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья. Утром 23 ноября Плотницкий покинул Луганск и вечером того же дня прибыл в Москву.

За несколько дней до этого в ЛНР разгорелся конфликт между Плотницким и Корнетом, который отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили административные и правительственные здания. Корнет заявлял, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под контроль Киева.

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