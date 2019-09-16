В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД) Игоря Корнета. Об этом сообщает «Политика Сегодня».

«Я фейки не комментирую», — сказал Мирошник.

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Об аресте Корнета ранее 16 сентября сообщил украинский портал «ОстроВ». По его данным, по месту жительства и работы главы МВД, а также у его заместителей проходят обыски. Утверждалось, что Корнет смещен с должности и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Арест связывали с якобы готовящимся побегом Корнета в Россию и конфликтом между ним и главой ЛНР Леонидом Пасечником, возникший еще в первые дни пребывания последнего на должности. «Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ (министерство государственной безопасности — прим. «Ленты.ру») ЛНР Пасечнику», — говорилось в материале.

До Пасечника пост лидера республики занимал Игорь Плотницкий. Он покинул эту должность в ноябре 2017-го по состоянию здоровья. В ноябре того же года Плотницкий прибыл в Москву.

За несколько дней до этого между Плотницким и Корнетом разгорелся конфликт, причиной стало нежелание последнего уходить в отставку. Тогда неизвестные вооруженные люди захватили здание Генпрокуратуры ЛНР и оцепили административные и правительственные здания. Корнет заявлял, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под контроль Киева.

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