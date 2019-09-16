В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России

Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью Telegram-каналу «Расстрига».

«Я могу переподтвердить: мы привержены минским договоренностям», — заявила Захарова в ответ на просьбу Юлии Доренко прокомментировать слова главы Донецкой народной республики (ДНР) о вхождении в состав России. Представитель МИД отметила, что, отвечая на этот вопрос, она не может вести себя как в частных беседах и рассуждать «на предмет того, "давайте погадаем" или "давайте раскинем карты"». По ее словам, речь идет об официальной позиции, которая заключается в том, чтобы воплотить в жизнь минские договоренности.

Желание самопровозглашенных республик войти в состав России Захарова связывает с агрессивной риторикой украинских официальных лиц. «Чем больше в Киеве будут раздаваться призывы к силовым акциям, к уничтожению, как они называют, террористов, тем больше будет соответствующих заявлений», — отметила она, подчеркнув, что Россия настаивает на полной реинтеграции Донбасса в составе Украины при абсолютном соблюдении прав населения региона.

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Ранее в сентябре глава ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство: «в идеале» — войти в состав России на правах федеративного округа. Пушилин отметил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, но до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота.

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Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.

За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.

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