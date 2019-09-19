Владелец затонувшего под Туапсе катера с людьми скрылся

Транспортная полиция Краснодара объявила в розыск скрывшегося от следствия владельца затонувшего в Туапсе в июле катера. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления владельца маломерного судна "Атолл" — Гончарова Сергея Григорьевича. 19 августа 2019 при проведении следственных действий Гончаров покинул кабинет следователя и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено», — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ему может грозить до десяти лет заключения.

Капитан прогулочного катера 7 июля был арестован на два месяца. В ходе расследования выяснилось, что у него не было лицензии на перевозку пассажиров.

Перегруженный катамаран «Атолл» перевернулся в Черном море возле туапсинского поселка Джубга днем 5 июля. На нем находилось 55 человек при вместимости в 12. Две пассажирки утонули.

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