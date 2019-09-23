Московская и Тульская области представили совместный туристический маршрут

Культурные объекты Серпухова стали частью межрегионального туристического маршрута «Живописный тур», сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 23 сентября.

Маршрут разрабатывался в рамках совместного проекта Московской и Тульской областей.

«Задача проекта — напомнить людям, что достопримечательности и путешествия всегда доступны, достаточно просто сесть в машину или в электричку», — отметила Галкина.

Она привела в пример усадьбу Поленово, которую можно посетить в ходе поездки в Серпухов.

В свою очередь, председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина заявила, что на этом взаимодействие между регионами не должно ограничиться. По ее словам, стороны продолжат работать над развитием туризма в малых городах. В частности, в планах создание единого информационного ресурса, уточнила она.

