Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Звездном городке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 25 сентября.

Глава региона напомнил, что проект по созданию комфортной городской среды в Звездном городке стал одним из лучших на всероссийском конкурсе.

«Сюда будут направлены средства, которые позволят сделать город более уютным», —сказал губернатор.

Региональный министр благоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору о предстоящих работах в рамках проекта. Так, в следующем году очистят озеро, создадут вело- и пешеходные дорожки на набережной, оборудуют зоны для пикника. Кроме того, планируется проложить мост к центру водоема.

Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что программы по благоустройству очень важны. Жители области должны жить и работать в комфортных условиях, подчеркивал губернатор.